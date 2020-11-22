214 пациентов с коронавирусом в Казахстане находятся в тяжелом состоянии – Минздрав

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 11 191 человека. 214 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщает официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения Казахстана, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 11 191 человека, среди которых 614 детей. В стационарах находится – 3 165 пациент, на амбулаторном уровне – 8 026 человек. 214 человек находятся в тяжелом состоянии, 29 – крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 756 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. 397 человек выздоровели. Также за прошедшие сутки зафиксированы 157 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 99 человек выздоровели.