За сутки в Казахстане выявлены 720 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 720 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 50, город Алматы - 43, город Шымкент - 3, Акмолинская область - 69, Актюбинская область - 6, Алматинская область - 22, Атырауская область - 8, Восточно-Казахстанская область - 160, Жамбылская область - 14, Западно-Казахстанская область - 29, Карагандинская область - 18, Костанайская область - 66, Кызылординская область - 1, Мангистауская область - 2, Павлодарская область - 112, Северо-Казахстанская область - 112, Туркестанская область - 5.
Всего в стране выявлены 127580 заболевших.
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