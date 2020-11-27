До 85 млн долларов вырос объем торговли между Казахстаном и Венгрией

В формате видеоконференции состоялось седьмое заседание Казахстанско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства национальной экономики Казахстана, передает Trend со ссылкой на МИА "Казинформ".

Делегацию Казахстана возглавил министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов, делегацию Венгрии – вице-премьер-министр, министр финансов Венгрии Михай Варга.

Обширная повестка дня заседания охватила весь спектр двустороннего сотрудничества. В ходе диалога, стороны обсудили текущее состояние, перспективы развития казахстанско-венгерского экономического сотрудничества и принимаемые меры для восстановления экономического роста двух стран, а также обменялись мнениями о возможностях расширения двустороннего сотрудничества.

Ключевое внимание участников заседания было уделено перспективам экономического развития в контексте борьбы с пандемией COVID-19 и ее последствиям для экономик Казахстана и Венгрии.

«Мы, как и прежде, продолжаем твердый курс на укрепление конструктивного диалога и расширение практического взаимодействия с Венгрией», - подчеркнул Руслан Даленов.

«Венгрия для нас – это надежный и долгосрочный внешнеэкономический партнер, с которым нас связывает историческое прошлое и общность культуры», - сказал министр нацэкономики.

По его словам, несмотря на негативные тенденции в мировой торговле, продолжается рост товарооборота между Казахстаном и Венгрией. За 9 месяцев 2020 года объем торговли вырос по сравнению с аналогичным периодом на 12% и составил 85 млн долларов.

В Казахстане успешно осуществляют свою деятельность 29 венгерских предприятий, а также 37 совместных казахстанско-венгерских предприятий в сфере сельского хозяйства, торговли, строительства, горнодобывающей промышленности.

Казахстан и Венгрия договорились прилагать дальнейшие усилия для обеспечения беспрепятственной взаимной торговли и обмениваться информацией о реализуемых и перспективных проектах с участием предпринимателей двух стран.

В заключение Даленов выразил уверенность, что высказанные инициативы и принятые решения внесут значительный вклад в укрепление стратегического партнерства двух стран.