За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 826 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 826 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 73, город Алматы - 84, город Шымкент - 6, Акмолинская область - 74, Актюбинская область - 6, Алматинская область - 23, Атырауская область - 15, Восточно-Казахстанская область - 145, Жамбылская область - 15, Западно-Казахстанская область - 43, Карагандинская область - 22, Костанайская область - 77, Мангыстауская область - 3, Павлодарская область - 117, Северо-Казахстанская область - 119, Туркестанская область - 4.
Всего в стране выявлены 130 039 заболевших.
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