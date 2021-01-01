Беларусь передала председательство в ЕАЭС Казахстану

С 1-го января 2021 года председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) перешло от Беларуси к Казахстану, передает Trend.

Как заявлял ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев, приоритетами Казахстана как страны-председателя в числе прочего станут полноценная реализация договора о союзе, устранение барьеров и развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества.

Напомним, что ЕАЭС был создан в 2015 году как международная организация, обеспечивающая свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной экономической политики. Членами Союза являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия.