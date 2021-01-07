ЦИК Казахстана аккредитовала 234 наблюдателя от СНГ на выборы депутатов Мажилиса Парламента

Продолжается работа Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств по мониторингу выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

4–5 января 2021 года долгосрочные наблюдатели от СНГ ознакомились с подготовкой парламентских выборов в Акмолинской и Карагандинской областях республики. Члены Штаба Миссии провели встречи с руководством Акмолинской и Карагандинской областных избирательных комиссий, посетили ряд участковых избирательных комиссий в городах Кокшетау и Караганда.

Наблюдатели от Содружества отмечают профессионализм членов комиссий, наличие в помещениях для голосования необходимого оборудования, информационных материалов, а также средств защиты (маски, перчатки) как для членов избирательных комиссий, так и для избирателей.

В режиме видеоконференцсвязи 6 января состоялась встреча долгосрочных наблюдателей от СНГ с руководством Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, в ходе которой были обсуждены вопросы, связанные с ролью органов прокуратуры республики в обеспечении соблюдения избирательного законодательства всеми участниками электоральной кампании. Также члены Миссии были проинформированы о поступивших в Генеральную прокуратуру обращениях граждан и результатах их рассмотрения.

Завершено формирование состава Миссии наблюдателей от СНГ. Центральная избирательная комиссия аккредитовала 234 наблюдателя, представляющих государства – участники Содружества, Межпарламентскую Ассамблею государств – участников СНГ, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Парламентскую Ассамблею ОДКБ, Исполнительный комитет СНГ.