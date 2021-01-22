В Казахстане запустят инвестиционные проекты с трудоустройством более одной тысячи человек

В индустриальной зоне «Turkestan» в прошлом году было запущено 5 проектов со 192 рабочими местами на сумму 1 млрд 124 млн тенге. В текущем году в индустриальную зону привлечено 3 инвестиционных проекта на общую сумму 1 млрд 554 млн тенге. Это, в свою очередь, создаст 1 026 новых рабочих мест. Об этом сообщил аким города Туркестана Рашид Аюпов в годовом отчете перед населением в онлайн-формате, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Кроме того, в прошлом году в Туркестане было введено в эксплуатацию 6 предприятий, а их общее количество сейчас достигло 47. В результате появилось 202 новых рабочих места. Количество субъектов малого и среднего бизнеса - 10 885, трудоустроено 27 тысяч человек.

«По Государственной программе «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы» 269 граждан получили гранты в размере 505 тысяч (1200USD) и 250 тысяч тенге(487USD).

Также в рамках программы «Занятость» и «Еңбек» через МФО «Ырыс» профинансировано 33 проекта на сумму 334 млн 800 тысяч тенге (795 332 USD), в результате которых трудоустроен 61 человек», - сказал Рашид Аюпов.

Стоит отметить, что для упрощения ведения бизнеса в городе Туркестане создан Центр «Правительство для бизнеса». Там будут проводиться консультации для предпринимателей до финансовой организации и сопровождение проектов.