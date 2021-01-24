Свыше 1,5 тысяч заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1584 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 229, город Алматы - 131, город Шымкент - 8, Акмолинская область - 237, Актюбинская область - 10, Алматинская область - 92, Атырауская область - 96, Восточно-Казахстанская область - 42, Жамбылская область - 20, Западно-Казахстанская область - 84, Карагандинская область - 82, Костанайская область - 177, Кызылординская область - 16, Мангистауская область - 11, Павлодарская область - 220, Северо-Казахстанская область - 113, Туркестанская область - 16.
Всего в стране выявлены 176 974 заболевших.
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