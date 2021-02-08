Казахстан планирует нарастить экспорт на 18 миллионов долларов

Вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова поделилась планами ведомства по устранению 8 чувствительных для казахстанского бизнеса барьеров, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Продолжается работа по устранению еще 8 чувствительных для нас барьера. Их устранение позволит снизить финансовые издержки бизнеса на 1,5 миллиона долларов и нарастить экспорт на 18 миллионов долларов. Это оценочно, эффект может быть гораздо выше», - сказала Жанель Кушукова на коллегии Министерства торговли и интеграции.

Она напомнила, что с 1 июля вступают в силу поправки в Закон о торговой деятельности.

«Теперь Правительство будет иметь право вводить ответные меры в случае выявления барьеров на рынках стран-партнеров. Кроме того, надо сказать о неполноценном исполнении принятых обязательств. Реализация основных положений Договора о ЕАЭС отстает от запланированных сроков», - отметила спикер.

«Отдельные положения пока не начали реализовываться, либо затягиваются какие-то соглашения. Мы будем настаивать на их безоговорочном и безотлагательном исполнении и выработке конкретных механизмов для их исполнения, если что-то затрудняется в связи с объективными причинами», - добавила Ж. Кушукова.