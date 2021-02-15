772 новых случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 772 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 92, город Алматы - 102, город Шымкент - 13, Акмолинская область - 64, Актюбинская область - 13, Алматинская область - 61, Атырауская область - 38, Восточно-Казахстанская область - 53, Жамбылская область - 16, Западно-Казахстанская область - 38, Карагандинская область - 40, Костанайская область - 73, Кызылординская область - 13, Мангыстауская область - 7, Павлодарская область - 101, Северо-Казахстанская область - 42, Туркестанская область - 6.
Всего в стране выявлено 202 573 заболевших.
Лента новостей
Реализация проекта "Безналичный Азербайджан" позволяет ежегодно увеличивать долю безналичных платежей на 7% - Центробанк
В школах Грузии за две недели проведено обязательное тестирование 46 300 учителям и сотрудникам администрации
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на официальной странице в Instagram кадрами, связанными с поездкой на освобождённые от оккупации территории (ВИДЕО)
В Грузии планируется продлить срок обязательного ношения маски в открытом и закрытом общественном пространстве
ВОЗ запустила проект PROACT Care по укреплению системы первичной медико-санитарной помощи в Шамахинском районе (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы
Еще год назад в Мюнхене Президент Азербайджана предупредил Пашиняна на дипломатическом языке – депутат
Узбекистан и Китай провели переговоры по развитию сотрудничества между органами прокуратуры двух стран
В январе 2021 года капиталовложения в социально-экономическое развитие Азербайджана превысили 720 млн манатов