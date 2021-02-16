В январе т.г. базовые отрасли экономики Казахстана сохранили динамику роста

За январь т.г. базовые отрасли экономики имеют тенденцию улучшения показателей. При этом наличие и усиление карантинных мер продолжает оказывать влияние на сферы услуг и транспорта, передает Trend со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Устойчивая динамика отмечена в обрабатывающей промышленности, которая с начала года выросла на 3%. Основными двигателями роста стали металлургическое производство (+3,1%), в т.ч. производство цветных металлов (+6,6%), машиностроение (+16,2%), включая автомобилестроение (+21,2%), а также химическая промышленность (+12,8%), производство стройматериалов (+11,8%) и фармацевтика (+4%).

Объемы строительства увеличились на 7%, ввод жилья – на 9,4% или порядка 801 тыс. кв.м. В сельском хозяйстве объем производства вырос на 2,5%.

Основным фактором замедления национальной экономики стал горнодобывающий сектор в связи с исполнением Казахстаном обязательств по сокращению добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+. Индекс физического объема добычи нефти составил -12,3%. Вместе с тем, высокими темпами растет производство угля (+10,1%).

Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил 25,5%. В секторе услуг высокие темпы роста достигнуты в отрасли информации и связи (+9,4%)

Устойчивость экономики позволила удержать уровень безработицы в диапазоне до 5%.