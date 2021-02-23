692 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 692 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 60, город Алматы - 111, город Шымкент - 6, Акмолинская область - 65, Алматинская область - 36, Атырауская область - 28, Восточно-Казахстанская область - 82, Жамбылская область - 10, Западно-Казахстанская область - 45, Карагандинская область - 35, Костанайская область - 67, Кызылординская область - 9, Павлодарская область - 93, Северо-Казахстанская область - 40, Туркестанская область - 5.
Всего в стране выявлено 208809 заболевших.
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