В сельском хозяйстве Казахстана запланировано 380 инвестиционных проектов

Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров поделился планами ведомства касательно ввода инвестиционных проектов, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В целом по республике за пять лет планируется реализовать 380 инвестиционных проектов, в том числе проекты в рамках импортозамещения составляют более 65%. Также в этот перечень включены проекты по увеличению экспортного потенциала АПК, в том числе откормплощадки, репродукторы, теплицы, а также ряд проектов по переработке растениеводческой продукции», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

По его словам, ежегодно планируется вводить в среднем от 75 до 80 проектов.

«Здесь, хотелось бы отметить, что это минимум, который нам необходимо реализовать. Пул проектов Министерства будет расширяться с учетом отработки с акиматами областей планов по реализации инвестиционных проектов», - заключил глава Минсельхоза.

Ранее министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал об итогах 2020 года в сфере агропромышленного комплекса. В ходе заседания Правительства было сказано о том, что 35 промышленных молочно-товарных ферм будут ежегодно вводить в Казахстане. Кроме того, глава Минсельхоза заявил, что в ряде регионов страны появятся новые яблоневые сады.