Депутаты Мажилиса Казахстана обсуждают законопроект касательно аренды комплекса «Байконур»

Депутаты Мажилиса Парламента РК начали обсуждение законопроекта «О подготовке заключения по проекту Закона Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года», передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Председатель Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности депутат Айгуль Куспан напомнила, что протокол «О внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством Республики Казахстан и Правительством РФ от 10 декабря 1994 года» был заключен 9 ноября 2018 года в городе Петропавловске.

«Целью протокола является внесение изменения в четвертую статью договора между правительствами двух стран по продлению срока аренды российской стороной комплекса «Байконур» до 2050 года. Комитет готов принять на работу данный законопроект, по которому в срок до 5 октября 2021 года подготовить заключение», - сказал Айгуль Куспан на пленарном заседании Мажилиса.

Напомним, в 2018 году в Петропавловске на XV Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России был подписан ряд документов.