1011 случаев коронавируса выявлены за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1011 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 157, город Алматы - 342, город Шымкент - 21, Акмолинская область - 61, Актюбинская область - 18, Алматинская область - 92, Атырауская область - 41, Восточно-Казахстанская область - 20, Жамбылская область - 20, Западно-Казахстанская область - 32, Карагандинская область - 84, Костанайская область - 49, Кызылординская область - 2, Павлодарская область - 46, Северо-Казахстанская область - 17, Туркестанская область - 9.

Всего в стране выявлено 224731 заболевший.