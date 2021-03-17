1082 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1082 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 203, город Алматы - 307, город Шымкент - 28, Акмолинская область - 60, Актюбинская область - 25, Алматинская область - 91, Атырауская область - 49, Восточно-Казахстанская область - 14, Жамбылская область - 14, Западно-Казахстанская область - 55, Карагандинская область - 101, Костанайская область - 46, Кызылординская область - 3, Мангистауская область - 11, Павлодарская область - 45, Северо-Казахстанская область - 27, Туркестанская область - 3.
Всего в стране выявлено 226 767 заболевших.
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