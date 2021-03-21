Новая индустриальная зона образована в Карагандинской области

В Сарани промышленная площадка бывшего завода РТИ стала новой индустриальной зоной. Об этом сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек на внеочередной III сессии областного маслихата, состоявшейся в режиме онлайн, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

«Буквально на днях при поддержке руководства страны создана новая индустриальная зона на территории бывшего завода РТИ в Сарани. Это открывает большие перспективы. Ожидаем новый приток инвестиций. В мае планируется завершение второго этапа автобусного завода. Казахстанское содержание составит более 30%. Это первый крупный проект, направленный на диверсификацию экономики Сарани. Будет построен шинный завод в партнёрстве с российской компанией «Татнефть», - отметил Женис Касымбек.

Глава региона рассказал о планах по реанимации жилищного сектора в этом районе. Есть намерения восстанавливать заброшенные дома.

Депутаты утвердили корректировки в действующий Генеральный план города Сарани.

На внеочередной сессии также уточнили областной бюджет на 2021 год. Дополнительно выделили средства на реализацию инвестиционных проектов в социальной сфере, ЖКХ, транспортной инфраструктуре и сельском хозяйстве.