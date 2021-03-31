За сутки в Казахстане выявлены 1663 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1663 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 356, город Алматы - 526, город Шымкент - 47, Акмолинская область - 38, Актюбинская область - 82, Алматинская область - 191, Атырауская область - 75, Восточно-Казахстанская область - 24, Жамбылская область - 24, Западно-Казахстанская область - 96, Карагандинская область - 93, Костанайская область - 37, Кызылординская область - 13, Мангистауская область - 13, Павлодарская область - 20, Северо-Казахстанская область - 21, Туркестанская область - 7.
Всего в стране выявлен 244 981 заболевший.
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