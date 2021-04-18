Уровень безработицы в Казахстане один из самых низких в мире

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (далее – БНС), в 2020 году уровень безработицы в Казахстане увеличился всего на 0,1 п.п. и составил 4,9%. Эксперты Центра развития трудовых ресурсов (далее – ЦРТР), проанализировав данный показатель в других странах, пришли к выводу, что в Казахстане он один из самых низких в мире. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Казинформ, говорится в сообшение пресс-службы Центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты РК.

Так, в США уровень безработицы за последний год вырос на 4,4 п.п. до 8,1%, в Канаде – до 9,6% (+3,9 п.п.), в Испании – до 15,5% (+1,4 п.п.).

«Если рассматривать другие страны СНГ, то можно отметить, что в них наблюдается годовой «скачок» уровня безработицы, например, в Армении (+4 п.п.), Азербайджане (+2,3 п.п.), Украине (+1,7 п.п.), Узбекистане (+1,6 п.п.)», – сообщил заместитель директора департамента стратегии и проектного управления ЦРТР Алихан Карабаев.

Существенного повышения уровня безработицы в Казахстане не произошло ввиду отсутствия резкого роста численности самих безработных – по итогам 2020 года их стало больше лишь на 8,2 тыс. человек. Максимальное увеличение количества безработных за год наблюдалось среди лиц среднего возраста (35-44 лет) с 103,8 тыс. человек до 109,4 тыс., а также предпенсионного возраста (55-64 лет) с 49,5 тыс. до 54,9 тыс. При этом необходимо отметить, что произошло сокращение безработных в возрасте 29-34 лет на 4,2 тыс. человек.