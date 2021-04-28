2682 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2682 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 439, город Алматы - 698, город Шымкент - 90, Акмолинская область - 139, Актюбинская область - 83, Алматинская область - 268, Атырауская область - 98, Восточно-Казахстанская область - 78, Жамбылская область - 69, Западно-Казахстанская область - 173, Карагандинская область - 256, Костанайская область - 25, Кызылординская область - 57, Мангистауская область - 55, Павлодарская область - 103, Северо-Казахстанская область - 29, Туркестанская область - 22.

Всего в стране выявлены 314 082 заболевших.