Казахстан укрепляет отношения с Испанией

Перспективам расширения двусторонних отношений была посвящена встреча председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Айгуль Куспан c Государственным секретарем Испании по иностранным делам, ибероамериканским и карибским странам Кристиной Гайяк, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В переговорах, состоявшихся в пятницу в стенах нижней палаты Парламента РК, также приняли участие посол Казахстана в Испании Константин Жигалов и его испанский коллега в Нур-Султане Давид Карриедо Томас.

Стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонних отношений. Отмечено, что парламентская дипломатия способствует укреплению казахстанско-испанских отношений и помогает в поиске новых точек роста между двумя странами.

Казахстан и Испания эффективно сотрудничают на международной арене. Мадрид последовательно поддерживает международные инициативы Нур-Султана, включая председательство в ОБСЕ и непостоянное членство в Совете Безопасности ООН.

«Испания для Казахстана является важным европейским партнером, отношения с которым развиваются в духе стратегического партнерства. Мы высоко ценим регулярный диалог между нашими странами», - сказала Айгуль Куспан, открывая встречу.

Глава Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса проинформировала испанскую сторону о деятельности нижней палаты казахстанского парламента, прошедших в январе очередных выборах депутатов и политических реформах, проводимых Президентом Казахстана.