В Туркменистане рассматривается вопрос присоединения к еще одной международной организации

БАКУ /Trend/ - Рассматривается вопрос о присоединении столицы Туркменистана к международной организации «Объединённые города и местные власти» (UCLG), сообщает Trend во вторник со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Также разрабатывается Национальный план по укреплению сотрудничества Ашхабада в различных направлениях с 11 зарубежными городами.

Отмечается, что в стране выделяются огромные средства на развитие столицы, а также ведутся работы по расширению ее границ. К строительству столичных сооружений привлекаются и иностранные компании.

Ранее сообщалось, что город Ашхабад стал кандидатом на включение в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в категории «Дизайн». Окончательное решение будет озвучено в преддверии празднования Всемирного дня городов, который отмечается 31 октября.

Как ранее сообщили Trend в ЮНЕСКО, сотрудничество с ООН, и в частности с ЮНЕСКО, является одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана.

Отмечалось, что основной целью вступления Туркменистана в ЮНЕСКО была задача налаживания международного сотрудничества, в том числе в области гуманитарных наук.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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