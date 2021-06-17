Кыргызстан отменил ограничения на поставку птицы и птицеводческой продукции из Казахстана

Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК провел работу по снятию ранее введенных Кыргызской Республикой временных ограничений на поставки птицы и птицеводческой продукции из ряда областей Республики Казахстан, передает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Казахстана.

Постановлением № 8 от 14 июня 2021 года на основании полученной от КВКН МСХ РК информации о принятых мерах по локализации высокопатогенного гриппа птица, а также в связи со стабилизацией эпизоотической ситуации в Казахстане Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кыргызской Республики отменила ранее введенные ограничения.

Согласно тексту постановления, на территорию Кыргызстана вновь разрешено ввозить птицу и птицеводческую продукцию из Акмолинской, Алматинской (Карасайский район), Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей РК.