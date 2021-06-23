Казахстан обладает потенциалом для наращивания экспорта в страны-участницы ШОС

БАКУ /Trend/ - Потенциал наращивания экспорта Казахстана в страны-участницы ШОС составляет порядка двух миллиардов долларов.

Об этом, как передает в среду Trend, в ходе выступления на Экономическом форуме Шанхайской организации сотрудничества с участием глав делегаций стран-участниц ШОС сказал министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.

По его словам, Казахстан рассматривает ШОС как важную стратегическую и торгово-экономическую организацию.

«Торгово-экономические связи Республики Казахстан со странами-участницами ШОС сохраняются на высоком уровне», – сказал министр.

Султанов отметил, что по итогам 4 месяцев 2021 года товарооборот между Казахстаном и странами ШОС составил 14,2 миллиарда долларов, что на 11 процентов выше, чем за аналогичный период предыдущего года (12,8 миллиарда долларов).

Министр добавил, что потенциал наращивания экспорта в страны-участницы ШОС имеется по таким отраслям, как химическая и пищевая промышленность, машиностроение и другие обрабатывающие отрасли экономики.