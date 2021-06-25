Евразийский банк развития выступил организатором размещения суверенных облигаций Казахстана

Евразийский банк развития (ЕАБР) выступил организатором размещения суверенных облигаций Министерства финансов Республики Казахстан в российских рублях на Московской бирже и Astana International Exchange Limited (AIX), передает Trend со ссылкой на ЕАБР.

Общий объем размещения составил 40 млрд рублей со сроками погашения 5, 7 и 10 лет. Также организаторами размещения выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Сбербанк КИБ и First Heartland Securities.

Книга заявок открыта 24 июня 2021 года с первоначальным ориентиром ставки купона: на 5 лет — на уровне 7,55% годовых, на 7 лет — на уровне 7,75% годовых, на 10 лет — на уровне 8,00% годовых. В ходе букбилдинга дважды понижался уровень купона по всем выпускам. Финальное значение составило: на 5 лет — 7,48%, на 7 лет — 7,69%, на 10 лет — 7,92%. В размещении приняли участие государственные и частные банки, физические лица.

«Сделку по размещению суверенных облигаций Министерства финансов Республики Казахстан в российских рублях мы считаем эталонной, так как она в полной мере соответствует мандату Банка — усиливает процесс интеграции рынков капитала стран — учредителей ЕАБР. Важно отметить, что 19,4% от выпуска было размещено на площадке Astana International Exchange (AIX), что позволило эмитенту расширить круг инвесторов», — заявил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов.

В 2020–2021 годах Банк увеличил свое присутствие в качестве организатора облигационных выпусков на рынках капитала стран ЕАЭС. В текущем году ЕАБР успешно разместил выпуск еврооблигаций ОАО «РЖД» и облигации АО «Samruk-Kazyna Construction» в российских рублях.