В Казахстане с начала года зафиксирован рост в обрабатывающей промышленности

БАКУ /Trend/ - C начала 2021 года в Казахстане зафиксирован рост на 5,6 процента в обрабатывающей промышленности, передает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова.



Главе государства было доложено о реализации государственных программ, а также об основных направлениях деятельности министерства индустрии и инфраструктурного развития в первом полугодии 2021 года.

Президент был подробно проинформирован о развитии обрабатывающей промышленности. По словам Атамкулова, с начала года в обрабатывающей промышленности зафиксирован рост на 5,6 процента, в фармацевтике - на 31 процент, в машиностроении – на 22 процента, в металлургии - на 0,8 процента.

Кроме того, до конца текущего года в Казахстане дополнительно будут задействованы более 126 проектов, инвестиции в которые составят 1,1 триллиона тенге.

Глава государства был проинформирован о том, что в рамках программы «Нурлы Жол» с начала года было открыто движение на автомобильных дорогах протяженностью 2,2 тысячи километров. Растут перевозки транзитных грузов, в том числе по направлению Китай-Европа-Китай – на 59 процентов.

По программе «Нурлы Жер» на сегодняшний день введено в эксплуатацию 6,6 миллиона квадратных метров жилья. До конца года планируется довести этот показатель до 17 миллионов квадратных метров.

В заключение Касым-Жомарт Токаев дал поручения по основным направлениям работы ведомства. В числе важных задач глава государства назвал развитие и реконструкцию дорог местной сети, строительство арендного жилья.