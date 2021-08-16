В Казахстане инфляция за июль 2021 года составила 0.7 процента

Цены на продовольственные товары в Казахстане за июль 2021 года выросли на 0,7 процента (в июне - 1,7 процента), на непродовольственные - на 0,5 процента (в июне - на 0,8 процента), на платные услуги - на 0,8 процента (в июне - 0,7 процента), передает Trend со ссылкой на пресс-службу Нацбанка Кахастана.

Сообщается, что в годовом выражении инфляция составила 8,4 процента (в июне - 7,9 процента).

В разрезе регионов рост месячной инфляции замедлился в 14 регионах, в одном регионе - ускорился, в двух регионах темпы роста цен остались без изменений. Ускорение отмечено в Карагандинской области, где рост цен в июле составил 1,1 процента, что является наибольшим значением месячной инфляции среди регионов.

В Алматинской и Жамбылской областях темпы роста цен остались без изменений (1,0 процента и 0,8 процента, соответственно). Самое низкое значение месячной инфляции зафиксировано в Алматы (0,3 процента). Годовая инфляция оказалась выше общереспубликанского уровня в восьми регионах, среди которых наибольшее значение зафиксировано в Павлодарской и Мангистауской областях (9,2 процента и 9,1 процента, соответственно).

Наибольший вклад в годовой рост цен продолжают вносить Алматы и Алматинская область (1,3 п.п. и 1,0 п.п., соответственно), которые имеют наибольший вес в индексе потребительских цены (ИПЦ) по Казахстану. Рост цен в данных регионах составил соответственно 7,7 процента и 8,3 процента.

Как отмечается, платные услуги в стране стали дороже на 6,1 процента (в июне - на 5,6 процента), при этом в Павлодарской области рост цен составил 8,3 процента, заметно ниже цены на платные услуги выросли в Алматы (на 5,1 процента).

В июле во всех регионах, кроме Мангистауской, Туркестанской областей и Алматы, Шымкента, повысились тарифы на электроэнергию. Наименьшее повышение тарифов отмечено в Кызылординской области (4,2 процента).

В остальных восьми регионах электроэнергия подорожала в пределах 9,2 процента - 11,7 процента. В результате рост по Казахстану составил 5 процента. Следует отметить, что в Северо-Казахстанской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях и г. Нур-Султан цены на электроэнергию повысились в мае-июне текущего года.