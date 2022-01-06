Сменился начальник Службы охраны Президента Казахстана

Казахстан 6 января 2022 00:34 (UTC+04:00)
Сменился начальник Службы охраны Президента Казахстана

Распоряжением Главы государства Аринов Чингис Сайранович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником Службы охраны Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду, сообщает Trend.

Как сообщалось ранее, распоряжением Главы государства Сакен Исабеков освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны РК – начальника Службы охраны Президента РК . Он назначен начальником Службы государственной охраны РК.

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