Десятки участников ночных беспорядков в Алматы ликвидированы
Административные здания и Департамент полиции Алматы ночью подверглись атаке. Десятки нападавших ликвидированы, их личности устанавливаются. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг официальный представитель Департамента полиции города Салтанат Азирбек.
"Минувшей ночью экстремистскими силами предпринята попытка штурма административных зданий, Департамента полиции города Алматы, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются", - сказала она в эфире телеканала "Хабар-24".
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Новый проект стратегии развития Азербайджана предусматривает четыре основных изменения в экономике страны - Микаил Джаббаров
Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и ABADA расширяют выход местных автоперевозчиков на международный рынок грузоперевозок
Директор Русской драмы Адалет Гаджиев подвел итоги 2021 года и поделился ближайшими планами на 2022 год
В Азербайджане с начала 2022 г. аннулированы скидки на перевозку определенных грузов ж/д транспортом - АЖД
Финансовые результаты четырех крупных госкомпаний, в том числе SOCAR, значительно улучшились - министр
Исследование «Лаборатории Касперского»: жизненный цикл более трети фишинговых страниц не превышает 24 часов
В Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана рассказали о нововведениях в пакете услуг в 2022 году
Госагентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана об истечении льготного периода для работодателей и работников
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2022 года в Азербайджане «Годом города Шуша»