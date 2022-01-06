Десятки участников ночных беспорядков в Алматы ликвидированы

Административные здания и Департамент полиции Алматы ночью подверглись атаке. Десятки нападавших ликвидированы, их личности устанавливаются. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг официальный представитель Департамента полиции города Салтанат Азирбек.

"Минувшей ночью экстремистскими силами предпринята попытка штурма административных зданий, Департамента полиции города Алматы, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются", - сказала она в эфире телеканала "Хабар-24".