МИД КНР заявил, что происходящее в Казахстане является внутренним делом этой страны

Китай надеется на скорейшую стабилизацию ситуации в Казахстане и считает происходящее там внутренним делом этой страны. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"То, что происходит в Казахстане, является внутренним делом этой страны", - сказал он. "Надеемся, что ситуация стабилизируется и социальный порядок будет восстановлен", - добавил дипломат.