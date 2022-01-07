Контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков - Токаев
БАКУ /Trend/ - Контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков.
Как передает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана, об этом в ходе заседания контртеррористического штаба сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков», - заявил Токаев.
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