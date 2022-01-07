Контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков - Токаев

БАКУ /Trend/ - Контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана, об этом в ходе заседания контртеррористического штаба сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков», - заявил Токаев.