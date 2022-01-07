Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращение к народу

Казахстан 7 января 2022 13:20 (UTC+04:00)
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращение к народу

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращение к народу Казахстана седьмого января 2022 года, передает в пятницу Trend.

Выступление президента Токаева:

Дорогие соотечественники!

В нашей стране продолжается антитеррористическая операция. Силами полиции, национальной гвардии и армии проводится масштабная и слаженная работа по наведению правопорядка в соответствии с Конституцией.

Вчера ситуация в городах Алматы, Актобе и Алматинской области стабилизировалась. Введение режима чрезвычайного положения дает свои результаты. По всей стране восстанавливается конституционная законность.

Но террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан.

Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, убийцами?

Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожить. И это будет сделано в ближайшее время.

Силы правопорядка морально и технически готовы к выполнению данной задачи.

Как вам известно, исходя из основных положений уставных документов ОДКБ, Казахстан обратился к главам государств-участников с просьбой ввести объединенный миротворческий контингент для оказания содействия в наведении конституционного порядка.

Этот контингент прибыл в нашу страну на краткосрочный период времени для реализации функций прикрытия и обеспечения.

Хотел бы высказать искреннюю благодарность премьер-министру Армении, который председательствует в ОДКБ, а также президентам Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана.

Особые слова благодарности адресую Президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативно и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение.

Высказываю также благодарность Председателю КНР, президентам Узбекистана, Турции, руководителям ООН и других международных организаций за слова поддержки.

Трагические события в нашей стране по-новому высвечивают проблемы демократии и прав человека.

Демократия – это не вседозволенность и, тем более, не подстрекательство, в том числе в блогосфере, к противоправным действиям.

В своем выступлении по случаю 30-летия Независимости я сказал, что именно закон и порядок являются основной гарантией благополучия нашей страны.

И не только Казахстана, но и всех цивилизованных государств.

Это вовсе не означает наступления на гражданские свободы и права человека. Напротив, как показала трагедия Алматы и других городов Казахстана, именно несоблюдение законов, вседозволенность, анархия приводят к нарушению прав человека.

В Алматы от рук бандитов-террористов пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей. Не говоря уже о здоровье и жизнях сотен гражданских лиц и военнослужащих.

Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших.

Напомню, по моему предложению в мае 2020 года был принят закон о мирных собраниях граждан.

Этот закон, по сути, – большой шаг вперед в продвижении демократии в нашей стране, потому что предусматривает не разрешительный, а уведомительный характер митингов и собраний. Причем, в центральных районах всех городов страны.

Но отдельные так называемые «правозащитники» и «активисты» ставят себя выше закона и считают, что они вправе собираться где хотят и болтать что хотят.

Из-за безответственных действий этих горе-активистов от основной деятельности по охране правопорядка отвлекаются полицейские. Зачастую они подвергаются насилию и оскорблениям.

Из-за этих «активистов» «зауживается» Интернет, в результате чего страдают интересы миллионов граждан и отечественного бизнеса. То есть наносится огромный ущерб внутренней экономической, социальной и политической стабильности.

Пособническую и, по сути, подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые «свободные» средства массовой информации и «забугорные» деятели, далекие от коренных интересов нашего многонационального народа.

Можно без преувеличения сказать, что все эти безответственные демагоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане. И мы будем жестко реагировать на все акты правового вандализма.

В том, что мы достаточно быстро преодолеем эту черную полосу в нашей истории, нет никаких сомнений. Главное – не допустить повторения таких событий в будущем.

Мною создана специальная межведомственная группа, которая займется поиском и задержанием бандитов и террористов.

Обещаю нашим гражданам, что все эти лица будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности.

Всех казахстанцев прошу соблюдать осторожность и бдительность. Сообщайте о любой подозрительной активности сомнительных лиц органам правопорядка и на горячие линии.

Предстоит «разбор полетов» в связи с действиями правоохранительных органов и армии, а также их межведомственной координацией.

Выяснилось также, что не хватает спецназовцев, спецсредств и оборудования. Решением этих вопросов мы займемся в срочном порядке.

Критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов.

Их акции показали наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость.

Помимо боевиков, действовали специалисты, натренированные на идеологические диверсии, умело использующие дезинформацию или «фейки» и способные к манипуляциям настроениями людей.

Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт. С этим начали разбираться КНБ и Генеральная прокуратура.

Теперь о хорошем.

В связи со стабилизацией обстановки мною принято решение включить Интернет-связь в отдельных регионах страны на определенные временные интервалы. Это решение, уверен, положительно повлияет на жизнедеятельность наших граждан.

Но предупреждаю, что свободный доступ в Интернет не означает свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов.

В случае появления таких материалов мы примем меры по обнаружению и наказанию их авторов.

Контртеррористическая операция продолжается. Боевики не сложили оружия, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен.

Впереди большая работа по извлечению уроков пережитой нами трагедии. В том числе с социально-экономической точки зрения.

Правительству предстоит принять конкретные решения, о которых я скажу 11 января в Мажилисе.

Сейчас же хочу сказать вам, уважаемые соотечественники, что горжусь вами.

Слова благодарности высказываю тем гражданам Казахстана, которые в эти дни сохраняли спокойствие, прилагали усилия для обеспечения стабильности и общественного порядка.

Несмотря на провокации, деструктивные призывы, вы сохранили верность закону и своей стране.

Благодарю за гражданскую сознательность студентов крупных городов, членов трудовых коллективов, работников промышленности и сельского хозяйства.

Благодарю жителей регионов, которые обеспечили мирный порядок протеста.

Все требования, выражавшиеся в мирной форме, были услышаны. В результате диалога достигнут компромисс, выработаны решения по острым социально-экономическим проблемам.

Поэтому в регионах, где сохранена стабильная ситуация, мы поэтапно снимем режим чрезвычайного положения.

Абсолютно уверен в том, что наша священная Родина – Казахстан – станет сильным государством на карте мира, наша экономика будет динамично развиваться, улучшится социальное положение наших граждан. Для достижения этих целей я предложу план реформ и конкретные меры по их реализации.

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!

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