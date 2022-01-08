В столице Казахстана заработал интернет

В столице Казахстана Нур-Султане утром в субботу возобновился доступ к интернету, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Как и накануне, соединение слабое, отмечается доступ не ко всем сайтам. Накануне интернет в столице работал с 9:00 утра до 12:00 часов по местному времени.

В Казахстане действует режим ЧП из-за массовых беспорядков.