В столице Казахстана заработал интернет
В столице Казахстана Нур-Султане утром в субботу возобновился доступ к интернету, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".
Как и накануне, соединение слабое, отмечается доступ не ко всем сайтам. Накануне интернет в столице работал с 9:00 утра до 12:00 часов по местному времени.
В Казахстане действует режим ЧП из-за массовых беспорядков.
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