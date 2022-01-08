Назарбаев находится в Нур-Султане и поддерживает связь с Токаевым
Назарбаев находится в Нур-Султане и поддерживает связь с Токаевым. Как передает Trend со ссылкой на Казинформ, об этом сообщил пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай.
«Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также у Нурсултана Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств.
Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны», - написал Айдос Укибай.
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