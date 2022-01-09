Полиция Нур-Султана начала поквартирный обход
Полицейские Нур-Султана проводят подворовые и поквартирные обходы, сообщил комендант столицы Казахстана Ержан Саденов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
По его словам, город под полным оперативным контролем, продолжают работать блокпосты.
"С целью выявления нарушителей общественного порядка проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок". При этом ведется подворовой и поквартирный обход. Прошу жителей отнестись с пониманием, оказывать содействие. Если вам известны факты о сомнительных лицах, сообщайте об этом", - сообщил Саденов.
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