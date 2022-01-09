Задержанный в Казахстане признался в участии в протестах за деньги
Один из задержанных в Казахстане признался, что участвовал в протестах за деньги. Он прилетел в Алматы из Кыргызстана 2 января, передает телеканал «Хабар 24», передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
По словам мужчины, с ним связались незнакомые люди и предложили присоединиться к протесту. В качестве вознаграждения они пообещали 90 тысяч тенге, более 200 долларов США. «Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился», - пояснил он.
Задержанный сообщил, что ему купили авиабилет, а 2 января он прибыл в Алматы. В городе его отвезли на квартиру, где находились около десяти граждан Таджикистана и Узбекистана.
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