Задержанный в Казахстане признался в участии в протестах за деньги

Один из задержанных в Казахстане признался, что участвовал в протестах за деньги. Он прилетел в Алматы из Кыргызстана 2 января, передает телеканал «Хабар 24», передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

По словам мужчины, с ним связались незнакомые люди и предложили присоединиться к протесту. В качестве вознаграждения они пообещали 90 тысяч тенге, более 200 долларов США. «Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился», - пояснил он.

Задержанный сообщил, что ему купили авиабилет, а 2 января он прибыл в Алматы. В городе его отвезли на квартиру, где находились около десяти граждан Таджикистана и Узбекистана.