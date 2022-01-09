Российские военные в Казахстане начали тренировки по предотвращению нештатных ситуаций

Российские миротворцы проводят в аэропорту "Алматы" тренировки с использованием бронетехники по предотвращению внештатных ситуаций, сообщило в воскресенье Минобороны РФ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Ранее в воскресенье министерство сообщило, что российские миротворцы, переброшенные в Казахстан, совершили марш в районы выполнения задач по охране жизненно важных объектов и объектов социальной инфраструктуры. "Подразделения ВДВ осуществили переброску самолетами военно-транспортной авиации из аэродромов на территории России, после разгрузки колонна совершила марш к местам дислокации, где после уяснения обстановки военнослужащие российского контингента миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач", - говорилось в сообщении.

Созданная Минобороны России воздушная группировка из более чем 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.