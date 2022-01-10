В четырех городах Казахстана освобождены все захваченные административные объекты

БАКУ /Trend/ - Освобождены все захваченные административные объекты в Алматы, Кызылорде, Талдыкоргане и Таразе, передает в понедельник Trend со ссылкой на Комитет национальной безопасности Казахстана.

Сообщается, что была обеспечена безопасность особо важных, стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов.

Проводятся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков. Также ведется фиксация и сбор следов преступной деятельности.