В Нур-Султане обнаружен мертвым полковник КНБ
БАКУ /Trend/ - В Нур-Султане обнаружен мертвым полковник Комитета национальной безопасности (КНБ) Азамат Ибраев, передает Trend со ссылкой на КНБ.
Сообщается, что 10 января 2022 года во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника Ибраева.
Проводится досудебное расследование.
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