Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена - Токаев

БАКУ /Trend/ - Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена.

Как передает во вторник Trend, об этом в ходе заседания парламента заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, поэтапный вывод войск начнется с 13 января этого года и займет около 10 дней.

Отметим, что Токаев обратился в ОДКБ в связи с массовыми беспорядками в стране пятого января.

"Данные террористические банды являются международными, прошли серьезную подготовку за рубежом и их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии," - сказал Токаев на экстренном совещании Совета безопасности пятого января.

"В связи с этим полагаясь на Договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это не угроза, а подрыв территориальной целостности," - отметил он.