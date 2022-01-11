Все гарантии государства перед иностранными инвесторами будут исполнены в полном объеме - Токаев
БАКУ /Trend/ - Все гарантии государства перед иностранными инвесторами будут исполнены в полном объеме.
Как передает во вторник Trend, об этом в ходе заседания парламента заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
В ходе заседания Национальному банку Казахстана и Агентству Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций было поручено вернуть доверие к национальной валюте.
Токаев назвал рост цен главной проблемой в последние несколько лет и назвал целевой коридор по инфляции в размере 3-4 процентов к 2025 году..
Он также отметил, что правительство должно разработать программу действий на 2022 год за 3 недели, а разработанная программа будет рассмотрена в феврале.
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