Все гарантии государства перед иностранными инвесторами будут исполнены в полном объеме - Токаев

БАКУ /Trend/ - Все гарантии государства перед иностранными инвесторами будут исполнены в полном объеме.

Как передает во вторник Trend, об этом в ходе заседания парламента заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В ходе заседания Национальному банку Казахстана и Агентству Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций было поручено вернуть доверие к национальной валюте.

Токаев назвал рост цен главной проблемой в последние несколько лет и назвал целевой коридор по инфляции в размере 3-4 процентов к 2025 году..

Он также отметил, что правительство должно разработать программу действий на 2022 год за 3 недели, а разработанная программа будет рассмотрена в феврале.