Кремль о сроках вывода сил ОДКБ из Казахстана
БАКУ/Trend/ - ОДКБ не была развернута в Казахстане за один день, поэтому и ее вывод будет происходить не одномоментно. Как сообщает Trend со ссылкой на РБК, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Почему десять дней, а не один — собственно за один день миссия не была развернута. Она развертывалась в течение определенного количества дней, но в данном случае это все координируется ОДКБ», — сказал пресс-секретарь.
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