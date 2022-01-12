Кремль о сроках вывода сил ОДКБ из Казахстана

БАКУ/Trend/ - ОДКБ не была развернута в Казахстане за один день, поэтому и ее вывод будет происходить не одномоментно. Как сообщает Trend со ссылкой на РБК, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Почему десять дней, а не один — собственно за один день миссия не была развернута. Она развертывалась в течение определенного количества дней, но в данном случае это все координируется ОДКБ», — сказал пресс-секретарь.