В Алматы задержали почти 2 тыс. участников незаконных акций

Правоохранители задержали в Алматы почти 2 тыс. человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления. Об этом в четверг сообщил информцентр комендатуры Алматы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всего задержаны 1 925 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1 486 боеприпасов", - говорится в сообщении.