Масштабное отключение света произошло в Алматы

В Алматы произошло масштабное отключение электричества. На данный момент света нет в Медеуском, Жетысуском, Турксибском, Бостандыкском, Алатауском, Ауэзовском и Наурызбайском районах, передает Trend со ссылкой на казахские СМИ.

Сообщается, что отключение света произошло по линии KEGOC - компании по управлению электросетями