Режим антитеррористической операции введен на территории Турксибского района Алматы

В городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом сообщили o введении режима антитеррористической операции на территории Турксибского района города Алматы, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Антитеррористическая операция пройдет в период с 00:00 часов 26 января до 00:00 часов 27 января т.г.

В ходе проведенных антитеррористических мероприятий задержаны пятеро лидеров и членов организованной преступной группы, участвовавших с 4 по 6 января т.г. в разбойном нападении на государственные учреждения и коммерческие объекты г. Алматы.

Как сообщили в штабе, при задержании у подозреваемых изъято оружие (пистолеты марки «ПМ», «TT», ружейный обрез, патроны к ним), порошкообразное вещество и таблетки со специфическим запахом.

Специальными и правоохранительными органами продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению участников и организаторов массовых беспорядков.

В Департаменте полиции просят с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов, строго следовать их законным требованиями.