Модернизированная система нацбезопасности должна быть готова отвечать на вызовы любой сложности - Токаев

БАКУ /Trend/ - Модернизированная система национальной безопасности должна быть готова отвечать на вызовы любой сложности.

Об этом сказал в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета безопасности, передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Токаев подчеркнул, что в настоящее время ситуация в Казахстане полностью стабилизирована, правопорядок восстановлен. Принимаются все меры для повышения уровня защищенности личности, общества и государства.

Президент отметил, что всем госорганам необходимо извлечь уроки. Модернизированная система национальной безопасности должна быть готова отвечать на вызовы любой сложности.

«Мы обязаны принять меры, чтобы криминал и террористы не могли больше захватывать наши города, посягать на мирную жизнь граждан и их семей, угрожать государственности. Именно на это нацелена перенастройка системы нацбезопасности», – сказал Токаев.

Глава государства отметил, что изменить свою работу следует всем структурам, отвечающим за безопасность, при этом их взаимодействие должно являться максимально сбалансированным.

Токаев поручил приступить к незамедлительной реализации конкретных мер по укреплению всех аспектов национальной безопасности.

В ходе заседания были приняты конкретные решения, направленные на реформирование системы национальной безопасности Казахстана.