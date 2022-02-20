Свыше 840 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 847 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлен 1 298 456 заболевших, из них скончались 13 535 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 3 533 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 1 251 641.