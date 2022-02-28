Обновляется концепция инвестполитики Казахстана (Эксклюзив)

Казахстан 28 февраля 2022 23:47 (UTC+04:00)
Обновляется концепция инвестполитики Казахстана (Эксклюзив)
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