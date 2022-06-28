Казахстан ведет работу по релокации зарубежных IT-компаний

В Международном финансовом центре «Астана» на базе экспат-центра запущена специальная услуга для иностранных IT-специалистов, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Ведется большая работа по релокации в страну зарубежных IT-компаний. В Международном финансовом центре «Астана» на базе экспат-центра по принципу одного окна запущена специальная услуга для иностранных IT-специалистов. На сегодняшний день оказана помощь более 1 тыс. IT-специалистам», - сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на заседании Правительства.

По сведениям министерства, в Казахстан релоцированы следующие компании:

- Рlауriх ($17 млрд, разработка игр);

- Тinkoff Ваnк ($6,3 млрд, онлайн-банк);

- Nexters ($1,9 млрд, разработка игр);

- InDriver ($1,2 млрд, сервис пассажирских перевозок);

- Санкт-Петербургская биржа ($1 млрд, биржа);

- Муtona ($0,25 млрд, разработка игр);

- Туре Туре (шрифтовая студия);

- Lever Тrаvel (бронирование онлайн-туров);

- Red Mad Robot (разработчик приложений).