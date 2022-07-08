Казахстан ввел ограничения на вывоз пшеницы и муки

БАКУ /Trend/ - Власти Казахстана ввели ограничения на период с 8 июля по 30 сентября 2022 года на вывоз из страны пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи), пшеничной и пшенично-ржаной муки, а также семян подсолнечника, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Казахстана.

В сообщении отмечается, что в указанный период действует запрет на вывоз в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пшеницы и меслина в объеме более 550 тысяч тонн. При этом экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки ограничивается 370 тысячами тонн.

«Количественные ограничения на вывоз пшеницы и меслина, пшеничной и пшенично-ржаной муки вводятся в целях обеспечения продовольственной безопасности Казахстана. При этом товары, выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству Казахстана и ЕАЭС до дня введения ограничений, подлежат беспрепятственному вывозу», - сообщили в пресс-службе.